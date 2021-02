Virginie TOUNISSOUX

Passionnée par mon métier que j'exerce depuis 13 ans, je vous propose mon expertise dans ladministration des ventes.

Je facilite le lien entre le client et les services internes de lentreprise. Je suis orientée résultats et j'ai le goût pour les chiffres. Ma capacité danalyse et découte ainsi que ma force de propositions sont tournées vers le service Client.

Mes différents domaines de compétences sont :

- ADV et service clients : ADV France

- Informatique : ERP, pack office, Auto-Immat, SIV, Sage

- Projets transverses (mise en place de process communs de gestion des commandes et livraisons et élaboration d'une procédure d'accès à l'ERP par le réseau, formation)

- Contrôle de gestion : prévisions, tableaux de bord, études et analyses commerciales

Ce qui me plaît dans mon poste :

- Etablir une réelle relation de confiance avec les clients externes et internes



Disponible de suite