Virginie VACHÉ

Diplômée de lÉcole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse (ENSCMu, UHA), je possède un double diplôme Ingénieur - Master II en Chimie des Matériaux et Polymères.



Forte d'expériences dans le domaine de la R&D industrielle, en synthèse d'émulsions polymères et formulations, j'ai été pendant presque 3 ans chargée de recherche à la Fachhochschule de Muttenz dans l'équipe des Nanotechnologies sur divers projets innovants.



Je suis actuellement à la recherche de nouvelles opportunités pour retourner en Industrie ou en Recherche appliquée en tant qu'Ingénieur Chimiste R&D.



Mes compétences :

OFFICE 2007

Windows XP / Vista / Seven

Nanomatériaux

Polymères

Latex

Formulation

Matériaux

Analyse de données

Matériaux composites

Microscopie électronique

Laboratoire de Recherche

Rédaction scientifique

Microscopie optique