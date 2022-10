Virginie VIAILLY

Passionnée par mon métier et forte de mes expériences en cabinet d'expertise comptable, TPE, PME et Groupe international , j'ai eu conscience également de l'importance du management, du bien-être des équipes et donc de l'image de l'entreprise pour qu'elle se développe, PRESTATIME à développé un concept novateur de services aux entreprises : la conciergerie d'entreprise.



Le comité d'entreprise étant un acteur important avec les ressources humaines pour le bien-être des salariés, PRESTATIME a mis en place un concept avec tout un panel de services pouvant les accompagner, avec toujours en mots clés 'GAIN DE TEMPS' et 'POUVOIR D'ACHATS' !



Mes compétences :

Ressources humaines

Management de transition

Formation

Management

Gestion de projet

Gestion