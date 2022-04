Christelle LAVIGNE

J’ai renforcé mon parcours professionnel, de 15 ans à des fonctions commerciales, en B to B, dans différents secteurs d’activité (éclairage – fournisseur de la distribution professionnelle, bâtiment second œuvre, services) par un Master 2 Marketing et Ventes - Direction Commerciale, en formation continue, en 2013.



Compétences pluridisciplinaires : Commerciale - Stratégie, organisation - Conduite de changements - Management



Les clés essentielles de mes résultats :

• Cerner les besoins et les attentes, offrir une solution ad hoc

• Atteindre l’efficacité et la satisfaction

• Cultiver la qualité de services, de produits, les qualités relationnelles

• Partager en équipe, en transversal



Mon ADN :

• Goût du challenge et des résultats

• Forte capacité d’adaptation

• Persévérance

• Ouverture d’esprit

• Pragmatisme





Mes compétences :

Développement commercial

Management commercial

Aisance relationelle

Adaptation

Pilotage commercial

Reporting

Conduite de réunion

Persévérance

Implication

Analyse de données

Stratégie

Pilotage d'équipe

Organisation

Travail en équipe

B to B