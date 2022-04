Anne MAACHE

Je propose des formations actives en inter ou intra pour des salariés ou des particuliers plus spécifiquement dans le domaine des Ressources humaines : techniques de recrutement, fidélisation des salariés, mise en place du CSE, GPEC, droit social, administration du personnel, mobilité, tutorat, FTLV. Je peux aussi proposer des formations en développement personnel et des séances de coaching.



Mes compétences :

Paie

RH

Recrutement

Oracle

Sorties

Sage Accounting Software

SAP EBP

SAP

Restaurants

Navision

Microsoft Office

IBM AS400 Hardware

Cegid

Formation

Conseil RH

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Techniques d'animation : co-construction, particip

Techniques de recrutement : 2.0, sourcing, sélecti

Formation tout au long de la vie, dispositifs et r

Gestion et administration du personnel

Plan de formation

Communication et management interne