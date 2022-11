Aide personnalisée, innovante et efficace, pour réussir avec Sérénité, Efficacité, Excellence

Accompagnement de groupes par Conférences - Formations - Séminaires - Voyages Art de l'Antistress.



Fondatrice et dirigeante de Reviviscence, Viviane Batton Paillat, Psychotraumatologue, Experte en techniques innovantes de gestion de crise et de gestion du stress pour la Santé du Dirigeant, du Cadre, de l'Intervenant du Secours, est en mesure d'aider très significativement par ses trois programmes Stress et Santé, tout professionnel à responsabilités entrepreneuriales ou humaines, désireux de mieux-être, de sérénité et d'excellence professionnelle. Ses modules, innovants et performants, Gestion Antistress, l'Art de l'Antistress, l'Envol SEE far away ont été conceptualisés à partir de trente années de formations internationales et d'expérience professionnelle intense.

VBP a aidé au mieux-vivre et à la réussite des milliers de personnes. Les techniques à la pointe de gestion du stress enseignées sont fondées sur les dernières découvertes en neurosciences. Le coaching de haut niveau proposé permet de faire diminuer les tensions internes, d’augmenter performance et leadership, de développer une personnalité qui réussit, d'acquérir une hygiène de vie antistress, d'améliorer les relations interpersonnelles pour une meilleure qualité de vie professionnelle et privée.

Elle a déjà accompagné de nombreux dirigeants lors d’événements marquants - cession d’entreprise, liquidation judiciaire, restructuration, conflits internes - et de souffrances dans leur vie privée. VBP accompagne les cadres dirigeants à réduire leur niveau de stress, augmenter leur performance, mieux manager leurs équipes et équilibrer vie privée et professionnelle. Elle enseigne aux intervenants du secours la gestion antistress et les détraumatise des chocs émotionnels de leurs missions d'exception. Elle anime conférences, formations, séminaires, organise des voyages Art de l'Antistress et accompagne sur-mesure en one to one.

"Reviviscence", Stress et Santé

Dirigeant - Cadre

Intervenant du Secours

06 37 43 26 62

stress-et-sante@reviviscence.fr

www.reviviscence.fr



Mes compétences :

Psychotraumatologie

Neuropsychothérapie EMDR

Hypnose ericksonienne

Hypnose thérapeutique

Sophrologie Caycédienne

Thérapie comportementale et cognitive

Thérapie psychocorporelle

Cohérence cardiaque

Psychologie positive

Conversations cruciales

Conscience de soi et de son environnement

Gestion Antistress