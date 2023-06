Vivien LEFRANCOIS

Issu du milieu du sport, et formé à l'école de vente de DECATHLON, la découverte des facettes du commerce autres que celles de la grande distribution, se réalisa en 1999, en intégrant une des structure nationale leader sur le marché des produits d'entretien et d'hygiène pour les collectivites "ARGOS", aujourd'hui ORAPI.



Après 5 ans d'une expérience productive et valorisante, mon évolution vers un poste d'encadrement pu se concrétiser en intégrant le staff de management SDHE fin 2004.

Coach Manager de la moitié de la force de vente sur l'Ile de France, Normandie et Calvados, tout en restant Homme de terrain, avec un fichier client propre et des missions de développement spécifiques.



L'intégration au groupement national MOZAIC fin 2013, permit d'exploiter au mieux une organisation et des outils plus modernes et performants et un gain de compétitivité certain pour notre entreprise SDHE.

Responsable Développement, Grands comptes et enseignes nationales depuis mars 2017, mais y travaillant comme tell depuis 2016, l'autonomie de mon organisation se concentre donc sur la multiplication de propositions de prestations à destination de responsables achats, services généraux, de collectivités privées ou publiques, entreprises de propreté, groupement d'achat...

A ce jour spécialisé dans les concepts techniques, économiques et environnementaux dernière génération permettant à nos interlocuteurs acheteurs de prendre une avance considérable sur les bénéfices financiers conséquents à réaliser et sur la pertinence de leur démarche éco-responsable engagée



Mes compétences :

Biochimie

Chimie

COMMERCE

Commercial

Détergents

Hygiène

Management

Vendeur

Vente

Coaching

Conseil marketing