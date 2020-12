Bonjour, je m'appelle Vlad Cerisier, je suis consultant webmarketing.

J'aide les entreprises et les professions libérales à augmenter leur trafic et conversions grâce au SEO, à la rédaction web et à l'email marketing.

Je suis spécialisé en référencement naturel (SEO) et j'accompagne les TPE/PME particuliérement sur le plan local.



Ma formation et mes expériences de Freelance Webmarketing me permettent de répondre à la question suivante : Comment créer et appliquer une stratégie digitale ?



Pour en savoir plus, n'hésitez pas, visitez mon site : https://vlad-cerisier.fr/



Mes compétences :

Audit SEO

Rédaction de contenu (articles de blog, pages de site web, pages de vente)

Netlinking

Email marketing

Business plan

Wordpress

Google analytics