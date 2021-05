Volamirana ANDRINIRAINY

Commerciale de formation avec presque 25années d'expérience professionnelle dont 20 dans la grande distribution.

Expériences professionnelles renforcées d'acquis en négoce locale et internationale; en Achat et Approvisionnement et dernièrement en Coaching et formation.

Actuellement Responsable formation et développement de compétence;

Je suis toujours en recherche de nouveaux horizons professionnelles dans d'autres domaines d'activité.



Rigoureuse; sérieuse ; bonne relationnel et une soif permanente d'apprendre et de découverte.