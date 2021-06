Vu-Quân NGUYEN

Spécialiste en développement de marques, je pilote le développement du concept-store Le Dixieme (Le 10e Arrondissement) ouvert en novembre 2009 à Lyon. Après avoir construit le business plan puis levé des capitaux lors de l'été 2009, j'ai ensuite défini la direction artistique du lieu en collaboration avec deux associés.



Depuis l'ouverture de la boutique, j'ai en charge la gestion ainsi que la direction exécutive de la plupart des projets y étant rattachés. Mes fonctions m'amènent à construire la relation-client, à optimiser les ventes, et à construire la réputation de l'enseigne.



J'ai également piloté le lancement du site de vente en ligne effectué en décembre 2010.



Le Dixième est aujourd'hui une enseigne reconnue à l'international, pour sa sélection de créateurs et de marques et sa direction artistique sophistiquée, construites sur une compréhension aiguë de la culture contemporaine. Depuis Octobre 2011, le concept store est référencé dans le City Guide Louis Vuitton dédié aux villes européennes.



Je suis désormais en mesure de partager mon savoir-faire consistant à mettre en oeuvre des stratégies de création, tout en continuant à développer l'enseigne Le Dixième.



Depuis 2011, j'édite un blog "lifestyle" en compagnie de Laurent François intitulé "Le Boulevardier", en association avec l'Express Styles. Le support me permet d'accompagner de jeunes créateurs dans leur stratégie de développement, mais aussi de fournir aux entreprises des dispositifs de communication innovants.



Depuis fin 2012, je donne des conférences et modules de cours de marketing de la mode en écoles.



Mes compétences :

Luxe

Mode