Wafa HIZEM

Motivée, organisée, polyvalente, dotée d'un excellent talon créatif et relationnel, aime le travail d’équipe et le travail manuel, ayant une facilité innée d’adaptation et passionnée par le monde de la mode ; je désire réaliser mon stage au sein d'une prestigieuse maison de couture et cela serait un atout majeur pour compléter mon cursus, approfondir ma connaissance du secteur de la Haute-couture et du prêt-à-porter, et acquérir une aisance certaine dans ce milieu. Curieuse de nature, je suis constamment à la recherche de nouvelles matières, des dernières tendances et d’idées originales.



Mes compétences :

Styliste de mode

Designer

Modéliste

Infographie [Photoshop ]

Décryptage des tendances, choix des thèmes

Relai d’information bureau de style- l’équipe tec

Définition des volumes et points forts

Elaboration de gamme de couleur et matière

Suivi produit, essayage et correction

Réalisation de plan de collection et dossier tech

Recherche et création de motifs et imprimés