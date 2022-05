Wafa JEBBOURI

- Suivi et analyse des eaux de chaudières ainsi que les controles réglemantaires eaux et rédaction des tableaux de résultat, étalonnage du matériel labo.

- gestion de la documentation du Mâchefers

- participation à la mise en place de l'ISO14001 et OHSAS 18001.

- mise en place et suivi de l'organisation des commandes de livraison des réactifs du process

- gestion du personnel intérimaire / suivi du pointage salariés et leur remplacement .

- gestion administrative.

- Maitrise du logiciel SAP dans la création et dans la réception des commandes





Mes compétences :

Chimiste

Incineration