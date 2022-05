Sabrina DESBIEF (BONNOT)

Ingénieur spécialisée en management de la sécurité, hygiène, environnement et qualité et une formation de base en biologie.

Mes expériences s'étalent du milieu industriel (chimie, automobile, alimentaire), au secteur laboratoire (laboratoire médical , R&D alimentaire), ainsi qu'en administratif.

J'ai par ailleurs, développé des compétences en T2A en MCO et SSR, administratif gestion, facturation et contact patientèle en santé et dans le secteur informatique santé.



Mes compétences :

Project manager

Reunion

Audit

Formation

Réglementation HSE

Communication

Qualité

Biochimie

Sécurité

Génétique

Biotechnologie

Management

Environnement

Biologie

Information Médicale