Wafa LAKCHINI

Je suis vétérinaire de formation, spécialisée en gestion de la qualité et de la sécurité des denrées alimentaires. J'ai été consultante et auditrice au sein d'un cabinet conseil pendant 4 ans. Par la suite, pendant 7 ans responsable qualité puis chef de produits europe au sein du leader européen de la grande distribution. J'ai une expérience niveau national et international (europe de l'est).



Mes compétences :

Achats

Anglais

Arabe

Europe

Français

Langues

Polonais

Responsable des achats

Russe

Sécurité

Sécurité des aliments