Wafaa RAHIB

Je possède une expérience professionnelle significative de 12 ans dans le domaine des ressources humaines, expérience au cours de laquelle j'ai évolué vers une fonction de Directrice des ressources humaines.



Lors de mon parcours, j'ai développé plusieurs compétences cruciales :



- le management opérationnelle et stratégique

- le recrutement

- les relations sociales

- la gestion et administration du personnel

- la communication interne

- la formation et gestion prévisionnelle des compétences

- le conseil rh



Aujourd'hui mon projet est de continuer à m'épanouir dans la même fonction et transférer mon savoir-faire.



Mes compétences :

Ciel Compta

Audit

Cegid paie

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Relations sociales

Recrutement cadres

Management

Autonomie professionnelle

SIRH

Veille juridique et législative

Gestion de la formation

Aisance relationelle

Paie

Gestion des conflits

Gestion administrative

Gestion du personnel

Quadra paie

Elite paie

Restructuration

Communication interne