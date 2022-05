Wafaa SADAK

Chargée de développement RH dans un groupe industriel de l'agroalimentaire, je crois intimement que le métier des Ressources Humaines tend à réconcilier l'Homme et l'entreprise en faisant de l'épanouissement de l'individu la clé de la performance.



Mes missions :



- Recrutements et Mobilités : recueil et analyse du besoin jusqu'à l'intégration des collaborateurs



- Communication RH : valorisation de la marque employeur via les différents réseaux sociaux



- Projets RH transverses en matière de Diversité, Santé et Sécurité au travail