Wafae BENKIRANE

Je suis une jeune diplômée spécialisée dans l'ingénierie des réseaux et télécommunications ayant deux baccalauréats un marocain et l'autres français S spé maths et ayant suivie par la suite le cursus des deux années des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs

J'ai effectué trois stages dans lesquels j'a pu acquérir une bonne expérience notamment chez l'opérateur INWI , la chaîne de télévision 2M, et mon dernier stage ;qui portait sur le sujet de fin d’étude ;à la société SOPRATEL



Mes compétences :

capacité d'analyse

Créatif

Esprit créatif

Facilité dans la prise des décisions

Perfectionniste