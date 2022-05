Wahiba DUSSETOUR

Ayant travaillé pour les clients les plus prestigieux du CAC 40 et du Fortune 500 dans les différents secteurs d’activité, pendant plus de 11 ans , j’ai assuré de façon autonome plusieurs rôles (Gestion du risque, gestion des appels d’offres, gestion des équipes virtuelles de plus de 15 personnes en Europe ou Amérique, …..)



Certifications obtenues :

• Février 2012 : Certification APMP «Association of Proposal Management Professionals»

Niveau: Foundation Level Examination



Prix et récompenses :

• 1 Gold Award (Q2FY14)

• 1 Silver Award (Q4FY09)

• 2 Bronze Awards (Q2FY12, Q2FY13)

• Dell Champion Award for FY14



Linkedin:

https://ma.linkedin.com/pub/ech-chabi-wahiba/26/575/566



Mes compétences :

Reporting

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Analyse de risque

Analyse financière

Benchmarking

Gestion de projets internationaux

Appels d'offres

Bid management