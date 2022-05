Wahiba MERABET

Je suis Architecte de formation et je prépare actuellement un master de modélisation de l’école d’architecture de Nancy.

Ma formation d’architecte est une formation d’architecture classique basée sur l’urbanisme et l’architecture.

J'ai acquis une première expérience dans un bureau d'étude d'architecture et actuellement en stage au SCTB.

je suis très motivé, avec un grand sens du relationnel, j'ai eu au courant de mes expérience à travailler en groupe et ces expériences ont été très enrichissantes d'un point de vue relationnel et professionnel.



Mon projet professionnel s’inscrit dans la droite ligne de ma formation initiale et du choix que j’ai fait de rejoindre le master modélisation que je prépare actuellement, Je souhaite donc orienter ma carrière vers les métiers architecturaux ne nécessitant pas de DPLG.





Mes compétences :

Archicad toutes versions 2D ET 3D

Photoshop

Suivi de projet

Conception architecturale

Pleiades comfies

Rhino3d

Sketchup

Autocad 2D

Dialux

Artlantis

Conduite de projet

Microsoft Project