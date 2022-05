Wahiba SENTISSI

Mon parcours international m'ayant apporté méthode et rigueur, un sens aigu de la négociation et d'excellentes connaissances en matière de politique d'achats et de stratégie commerciale, je suis à présent désireuse de mettre l'ensemble de mon potentiel au profit d'une enseigne de plus grande envergure.



Mon souhait est de prendre plus de responsabilités, d’utiliser mes compétences déjà acquises dans le cadre de nouveaux projets, et d’évoluer au sein d'une structure solide et challenging, faisant de ses valeurs son succès.



Mes compétences :

Supply Chain

SAP

RH Management

Audit

Lean management

Business Analysis

Communication interne

Communication externe

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Excel

Gestion du risque

Recrutement

Travail en équipe

Gestion de projet

Veille stratégique

Gestion des stocks

Stratégie commerciale

Négociation achats

Achats internationaux

Reporting