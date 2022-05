Wai-Hung QUACH

TOUT’OUIE – Agence média (depuis 2012)

LABEL TELE - production audiovisuelle & conseil médias (2001 - 2011)

CREAPRESS - contenu & édition d'entreprises (1999 – 2000)





COORDINATION & RELATION MEDIAS

• Interface avec les annonceurs, les diffuseurs et les agences média & publicité

• Création et développement de contenus en France et à l’international



Principaux clients

Diffuseurs : TF1, France Télévisions, Canal+, M6, Arte, Al Jazeera Children’s Channel, Gulli, Paris Première

Agences médias : Fuse/OMD, Havas Interactive/MPG, Carat, Cubing

Agences : TBWA, BETC, Marketel (Québec)

Annonceurs : BNP Paribas, Société Générale, HSBC, Calvin Klein, Ford, Groupe Chèque Déjeuner, Salomon, Cisco, Le Monde, AXA, GMF, Mc Donald's, Carrefour, SNCF, Skoda, Pixmania, Alcan, Dunlop, Blédina, Fondation Abbé Pierre





CONDUITE DE PROJETS AUDIOVISUELS

• Elaboration & coordination des objectifs Marques et Plan Média

• Conception de projets, réalisation du cahier des charges et élaboration/négociation des devis de production

• Supervision des créations, de la charte graphique/storyboard à la mise en place artistique et opérationnelle

• Choix des prestataires et planification de la production à la diffusion en suivant le Plan Média

• Suivi de la production, de la réalisation et de la gestion des coûts

• Responsable des choix techniques pour les tournages et la post-production





CREATION & SUIVI DE CAMPAGNES CROSSMEDIA (parallèlement à la diffusion tv)

• Groupe Chèque Déjeuner, série de 50 épisodes : campagne anniversaire des 50 ans sur Facebook et YouTube

• "C’est quoi ton sport ?", TF1 (client Mac Donald’s) : cartes à jouer à l’effigie des sportifs

• "Trop la Pêche", TF1 (client ANIA) : site internet sur les thèmes alimentaires abordés dans l’émission

• "T’as pas 1 minute ?", M6 (client Les Notaires de France) : site internet & campagne de recrutement de clercs et de futurs notaires





CONDUITE DE PROJETS WEB

• Prise de brief et réflexion avec les clients sur la création, la gestion et l’évolution de leur site

• Création de mini-sites promotionnels

• Rédaction de cahiers des charges, de chartes graphiques jusqu'à la livraison de maquettes fonctionnelles

• Responsable de la création graphique, du contenu éditorial et de la gestion des bases de données

• Responsable des contenus et management des rédacteurs web

Principaux clients : Natixis, SFR, Cegetel, Sony Broadcast