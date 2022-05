Wailada BARLAGNE

ATELIER URBAN CHIC !



URBAN : Chasseurs de Tendances Food, nous vous proposons une relecture Contemporaine de la Gastronomie Française et Internationale au travers de nouveaux concepts culinaires qui ont déjà fait leurs preuves !

L’alternative aux plateaux repas froids, habituellement consommés sur le temps de la pause déjeuner ou entre 2 réunions.

Nos partenaires Triporteurs & Food-truck ont été sélectionnés pour la fraîcheur de leurs produits, l'originalité de leurs prestations et pour la gourmandise de leurs plats.

Parmi nos Prestataires, LA BRIGADE, LE Kiosque DIM SUM, CANTINE CALIFORNIA ,Le Camion Gourmand…



CHIC : Experts dans la création et la réalisation d’événements, notre approche se veut professionnelle, personnalisée et minutieuse.

Au service de l’Exigence & l’Excellence, nous collaborons avec des prestataires traiteurs qui sélectionnent des produits simples, de qualités et qui s’inspirent des nouvelles tendances culinaires pour créer des nouvelles saveurs dans le respect du produit.

Nos prestataires : KASPIA, KARDAMOME, HORS DU TEMPS, THOMINE.



Nos lieux de réceptions sont à l’image de notre identité, Prestigieux et Fonctionnels.

Ils permettent de concrétiser tous les projets événementiels.



