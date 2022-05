Waily ARAUJO

Disponible via:



Email: fr@500cosmeticsb2b.com

Tél: +33 (0) 1 82 88 75 49



Objectifs de carrière:



Rechercher des alliances, des partenaires et des opportunités pour le Groupe Mercantis, et en particulier pour l'entreprise 500Cosmetics.



Approcher les nouvelles tendances des produits cosmétiques naturels au grand public.



Transformer 500Cosmeticsen une entreprise leader dans le domaine de la cosmétiques naturels, bien-être et dans le domaine des dispositifs de santé et de bien-être.



Créer un réseau professionnelle dans le domaine de la cosmétiques naturels, santé et bien-être, aussi bien aux distributeurs, comme dailydeals et grossistes.



Expérience confirmé dans le business development, ventes et marketing



Gestion des affaires et de la coordination des réseaux commerciaux.



Planification et dynamisation des plans d'actions, des ventes dans les réseaux commerciaux ainsi que le développement et l'expansion.



Développer et prospection de nouveaux marchés, de nouveaux produits, en coordination avec les départements de marketing, de design et la direction générale.



Spécialités: gestion des ventes, marketing, développement des affaires, gestion des ventes, des réseaux commerciaux.







MBA: Direction d'entreprise

Formación del personal de cocina y de sala.







Mes compétences :

BtoB

BtoC

E-mailing

Emailing

Español

Export

Francés

Import

Import Export

Inglés

Internacional

Marketing

Comercial

Gestion de projet

B2B

Distribution

Management