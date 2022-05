Wali ABDESSALEM

Notre entreprise, implantée à (Sfax), est spécialisée dans le secteur des (menuiserie aluminium).



Dans ce cadre d'activités, elle s'occupe de (votre besoin des ouvrages en aluminium



Nos services ont par conséquent pu acquérir l'expérience et la compétence pour étudier, planifier, estimer le budget nécessaire à de telles opérations et conduire ou accompagner un projet de la phase d'étude jusqu'à son terme.



A cet effet, nous nous tenons à votre disposition pour mener à bonnes fins toute opération que vous choisiriez de nous confier.



Nous nous permettons de vous joindre à la présente la plaquette de notre société ainsi que les derniers tarifs de nos prestations.



Dans l'espoir de retenir votre attention lors de votre consultation, nous vous prions de croire, chère Madame, cher Monsieur, en l'assurance de nos sentiments les plus dévoués.