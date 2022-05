Walid BOUJNANE

Ayant le sens du service client, j'ai le souci de la qualité du travail rendu grace à ma rigueur et à ma fiabilité. Mon esprit de synthèse me permet aisément la rédaction de procédure. Mon aptitude à travailler en équipe est également un de mes atouts les plus importants.

Je suis à l'écoute du marché dans le domaine de l'informatique.



Mes compétences :

Microsoft Windows Server

System center operations manager

Nagios

Apple iOS

Citrix

Microsoft Exchange

RES powerfuse

Newtest IPLABEL

GLPI

VMware VSPHERE

EMC Avamar