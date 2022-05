Walid BOURGI

Expériences significatives sur des fonctions marketing-communication et gestion de projets événementiels (Tourisme, Grande distribution, Luxe)



Compétences métier :

- Organisation d'événements (salon, congrès)

- Marketing opérationnel

- Communication digitale



Adaptation, capacité à fédérer, réactif et autonome sont des atouts qui font de moi un collaborateur impliqué et soucieux de réussir.



A votre écoute, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Normes rédactionnelles print et web

Management

Gestion et administration de site web

Technique de merchandising

Pilotage campagne de communication print et web

Graphisme / PAO

Prospection commerciale

Partenariat

Organisation de salons

Veille concurrencielle

Recommandations clients

Communication

Pilotage de projet / Gestion des process

Language HTML

Création de supports de communication

Analyse statistique

Relations Presse

Gestion budgétaire

Relations publiques

Réseaux sociaux

Buzz Marketing

Marketing

Gestion de projet

Conception/rédaction d'appels d'offres

Technique de planification

Communication écrite

Organisation, planification, coordination projet