Domaines de compétences:

- Génie civil / Bâtiments

- Suivi technique de divers chantiers du Grand Paris

- Normes et réglementations (NF, EN, F65, IN0034, ...)

- Etude de dossiers techniques (CCTG, CCTP, ...)

- Physico-chimie et mécanique des matériaux cimentaires

- Management hiérarchique et transversal



Mes compétences :

Gestion de projet

Relations clients

Expertise technique

Contrôle qualité