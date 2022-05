Walid DJEBBAR

Bonjour,

Je m'appel Djebbar Walid et je travail actuellement au sein de la société HighCo en temps que chef de projet digital junior après avoir réalisé 2 années de Master Ingénierie des médias à l'université du Sud Toulon Var.



Ma plus grande passion est le multimédia : cela passe par le développement de sites web, de web application pour smartphone, le design, l'utilisation de nouveaux supports numériques etc.. Je n'hésite pas à consacrer mon temps libre à ce domaine, qui est complet et attrayant dans toutes ces spécialisations.



Je suis, avec trois collègues, à l'origine d'un site ayant fait parlé de lui sur différents support (Presse, Web, Radio, TV) du nom de http://cuisine-etudiant.fr



Cordialement



Mes compétences :

CSS3

Joomla

Javascript

PHP

HTML

CSS

JQuery Mobile

Wordpress

Gestion de projets

Webdesign

Développement

Web

Intégration

Print

Design