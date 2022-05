PROCENTRE WEB est un centre de relation client, spécialisé dans les traitements B to B et B to C. Il propose à ses clients un parcours multicanal en spécialisant sont offre en sur 4 axes :

• Atteinte des objectifs fixés Par le Client donneur d’ordre.

• Un Service de qualité

• Une Bonne gestion

• Assurer la fidélisation de notre clientèle.



PROCENTRE WEB est une société à responsabilité limitée menée Par deux associés : Mr Walid ELABBADI et Mr Abdelilah ELEBBAR deux jeunes Marocains possédant une riche expérience dans le domaine des Centres d’appels et du offshore mettant à votre disposition une équipe qualifiée et spécialisée afin de répondre à vos besoins.

Dans une démarche de citoyenneté PROCENTRE WEB à fixé comme missions Principales :

 le développement durable et équitable du marché national et international.

 Promouvoir le secteur on se basant sur une lancé jeunes, moderne et actif.



Nombreuses sont les grandes entreprises industrielles ou de services qui offrent aujourd’hui à leurs clients un service d’accès à distance ; Cette activité, au cœur du service client, permet de gérer et traiter à distance les attentes des clients et leur donne accès en thermes de plages horaires plus au moins très larges par rapport aux produits et services de l’entreprise.

Dans cette démarche, l’entreprise a intégré la recherche de gains de productivité, l’optimisation des canaux traditionnels de distribution et d’information.

Tous les secteurs d’activité sont concernés par le développement de ce type de service, alors aujourd’hui PROCENTREWEB est une structure Basée sur le couplage de la téléphonie et l’information qui établit une communication directe entre un interlocuteur et un téléopérateur qui représente son entité (Entreprise) et dans la mission est de gérer la relation Client, il a comme activités principales :



 L’émission d’appel : Prise de rendez –vous, la télévente, le sondage téléphonique, la publicité, la prospection, la relance…



 La Réception d’appel : la réception et le transfert d’appel, Service de réclamation, le recouvrement, la réservation à distance, prise de commande, Service après vente…

Nos opérateurs prennent en charge le traitement de la demande du client jusqu’à sa réponse. Ainsi que nous mettons à la disposition de nos Clients

1. Un respect des coûts et des plannings de convention.

2. Des outils performants.

3. Une équipe réactive.

4. Un service technique performant, et un interlocuteur dédié.





Mes compétences :

Direction des ressources humaines

Informatique

Relationnel

Management

Marketing