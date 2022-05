Walid FEKI

Actuellement directeur de la société PENCO( Poly-engineering & construction ), que j'ai crée en 2008.



L'activité de PENCO est: l'ingénierie, étude de structure, préparation des dossiers d'exécution, conseil, supervision des travaux, dans les domaines de l'industrie et du bâtiment.



Entre 1998 et 2008, j'ai occupé les postes de chef de projet, directeur de production et directeur technique dans trois grandes sociétés.



Mes compétences :

calcul structure

Conception

Conseil

Ingénierie

Environnement

Gestion de projet

Management