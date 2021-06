Walid KACEM

Je suis un ingénieur mécatronique avec 3 ans d'expérience combinée en tant qu'ingénieur conception mécanique et ingénieur mécatronique. Expérimenté en recherche et développement avec une solide expérience en physique & mathématiques.

Compétent en mécatronique, robotique et conception/développement/industrialisation de produits mécatroniques.

Je souhaite désormais mettre au service d'un groupe spécialisé dans le secteur mécatronique toutes mes connaissances indiquées dans mon CV.

Dans l'attente d'une réponse de votre part et espérant vous rencontrer prochainement, je vous prie d'agréer mes salutations distinguées.