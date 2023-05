Wendy THAYSE

Depuis toute petite, j'ai toujours voulu comprendre le monde qui m'entoure. Le domaine des sciences était donc tout indiqué pour moi, et j'ai développé un attrait particulier pour la biologie.



A la fin de mes études, j'ai effectué plusieurs formations professionnelles axées sur la qualité et l'environnement, qui m'ont permis de développer de nouvelles compétences plus spécifiques au secteur de l'entreprise.



Jai diverses expériences en tant que consultante dans le domaine pharmaceutique, mais également adjointe puis responsable qualité et environnement dans la fonction publique, dans le secteur alimentaire et dans la production de dispositifs médicaux et pharmaceutiques.



Je souhaite continuer ma carrière dans la gestion de la qualité et de l'environnement, en y ajoutant si possible le chaînon manquant de la sécurité.



Mes compétences :

5S

Audit

CAPA

ISO 900X Standard

ISO 1400X Standard

Operations Management

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Visio

Microsoft Word

SAP