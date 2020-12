Wilfrid GRÜNER

Depuis 1998 dans le monde de l'exposition, j'ai contribué à l'organisation de nombreux salons, tels que la FIAC, le Salon du Livre, Apple...

Je suis actuellement en charge de la direction Logistique du Salon du Bourget. Plus précisément, j'ai la responsabilité de 5 pôles de missions : sécurité-sûreté, transport et circulation, équipements, services (manutention, assistance au sol des aéronefs, accréditation...) et relations avec les Services de l'Etat.



Mes compétences :

Aeroportuaire

Stratégie

Sureté

Sureté Aéroportuaire