William LEQUEUX

Fort de plus de 25 ans d'expérience dans des domaines d’activité tel que les secteurs Chimie (SEVESO II) / Automobile / Militaire / Métallurgie et Grande Distribution, j'ai rejoint l'équipe CAMSO (ex CAMOPLAST / SOLIDEAL) en Février 2017.

CAMSO est une société spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits à base de caoutchouc pour les industries de la Manutention, du Génie Civil, des Travaux Publics, de l'Agriculture et également du Loisir.

Quelques soient vos problèmes d'usure, d'adhérence, de grip, de glissement, nous avons "La Solution".

Nos devises "Avancer Sans Jamais Reculer" & "Nous commençons là où la Route s'Arrête" résument à elles seules tout notre savoir-faire.



Mes compétences :

Vente

Industrie

Gestion de projet

Management

Leadership

Assurance qualité

Métrologie

Contrôle qualité

Gestion de la qualité

Grande distribution

Mécanique

JD Edwards

MAPICS

ERP

Baan

Microsoft Office

Gestion de maintenance

Moteur thermique

Armement

Export

Marketing