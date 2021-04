Willy NICOLAS-LUCAS

Ostéopathe Eur Ost DO, membre de l'AFO et du réseau OSTEO (Ostéopathie structurelle biomécanique)

DU Ostéopathie du Sport

Ex-enseignant à l'Ecole Supérieure d'Ostéopathie et de Biomécanique Appliquée (OSTEOBIO), agréée par le Ministère de la Santé.



La biomécanique est la seule discipline scientifique, permettant de cadrer le raisonnement et la démarche de l'ostéopathe et d'assurer la sécurité du patient, au service de l'efficacité thérapeutique.



Les actes réalisés par les ostéopathes biomécaniciens (manipulations, mobilisations, manœuvres et techniques neuromusculaires) sont les seuls référencés dans les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé et dont les indications, contre-indications, bénéfices et risques sont clairement définis par la recherche clinique.



Mes compétences :

biomécanique

sport

santé

ostéopathie

prévention

Ergonomie

TMS