Xavier CHATELAIN

Mes compétences :



- Autonomie et prise d’initiative.

- Maitrise du processus de vente B to B en cycle court et en cycle long.

- Prospection active, développement et fidélisation d’une base clientèle.

- Intégration de réseaux et mise en place de partenariats professionnels.

- Détermination d’objectifs et mise en application des plans d’action adéquats.

- Observation du marché et étude de la concurrence.

- Création et lancement d’agence ou d’entreprise.

- Recrutement et formation de nouveaux collaborateurs.

- Travail sous Illustrator©, InDesign© et Photoshop©.



GSM : 06 19 91 25 65

E-Mail : x.chatelain@yahoo.fr



Mes compétences :

Conseil

Communication

Motivation

Réseau

Commerce

Vente

Création

Graphisme

Management

Internet

Publicité

Presse

Gestion de projet

Développement commercial

Marketing

Anglais lu, écrit, parlé.

Logiciels PC : Interfaces Windows 8 et antérieures

Logiciels Mac : Interface Mac OS X Mavericks et an