Xavier GERMANN

Mon parcours professionnel à la fois Marketing et RH ma doté des qualités indispensables pour répondre aux nouveaux enjeux de la fonction RH en entreprise.

En effet lessentiel de la Gestion des Ressources Humaines au quotidien, se vit désormais à la croisée de plusieurs acteurs : donneurs dordre, clients, etc. Dans un tel contexte, la fonction RH en entreprise, se présente de plus en plus sous une dimension de marketing social

Fort de cette double expertise, jai donc choisi de mettre mes compétences au service des celles et de ceux qui perçoivent au quotidien, quune entreprise est dabord une « histoire dHommes »



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Direction des ressources humaines

Qualité

Paie

Animation de formations

Juridique

Référencement internet

Techniques de vente

Internet

Web

Informatique

Direction de centre de profits

Santé au travail

Vente

Sécurité au travail