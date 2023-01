Xavier HOIRET

Ingénieur d'Affaires spécialisé en financement d'actifs technologiques, je suis actuellement chez HP Financial Services, en charge de l'activité Graphic Solution Business (métiers de l'impression numérique et jet d'encre grand format)



Mes activités au sein d'IBM Global Financing, BNP Paribas Rental Solutions et HP Financial Services m'ont permis d'acquérir une solide expérience dans le domaine du financement locatif et de la vente de services à valeur ajoutée.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Information Technology

Communication

Marketing

Business development

Informatique

Négociation