- Enseignant en Maintenance industrielle, technologie, electrotechnique

- Directeur technique d'une école de parapente

- Concepteur / développeur d'applications et sites internet/intranet dynamiques



Cursus :

Technicien de maintenance, Dessinateur Projeteur, Chef de projet automatismes industriels.



Ingénieur de production diplômé du CESI de Blanquefort (option Informatique Industrielle)



Responsable Qualité puis Chargé de Mission Qualité pour la Chambre de Commerce et d'Industrie



Moniteur de parapente : Création et animation école de parapente http://www.toulouseparapente.com + Pilote avion, planeur et ULM



Professeur d'atelier en maintenance industrielle pour l'éducation nationale



email : xavier.jure@free.fr



Mes compétences :

Conception

Internet

MySQL

Parapente

PHP

Php MySQL

Production

Qualité

Site internet

Sport

Tourisme

Enseignement