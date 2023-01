Mon cursus universitaire à l'école d'ingénieurs E.S.T.E.I. à Bordeaux (Ecole Supérieure des Technologies de l'Electronique et de l'Informatique) validé, je souhaite rejoindre votre équipe pour m’investir et partager les retours d'expériences de vos collaborateurs. Apporter mes qualités et mes compétences (Autonome, dynamique, organisé, sérieux, polyvalent et à l’écoute), que j’ai développées lors de mon expérience professionnelle au sein de « STANTUM », entreprise sur Bordeaux spécialisée dans la conception de carte électronique, dans laquelle mon rôle consistait à l’étude et à la réalisation de schémas électroniques sur ordinateur. Cette expérience m’a permis d’apprendre le travail d’équipe, tout en développant un sens de l’initiative et d’échange apprécié par ma hiérarchie.



Vous rejoindre, serait l'occasion pour moi de m’investir dans votre entreprise.



Cet emploi peut être l'opportunité pour vous comme pour moi de développer un projet ajourné auprès de votre bureau d’étude en électronique.



Convaincu de l’intérêt mutuel d’une rencontre, vous trouverez ci-joint mon curriculum vitae, je me tiens à votre disposition pour un futur entretien.



Veuillez agréer, Madame, Monsieur mes salutations les meilleurs.

Xavier Laborde-Clauzel



