Xavier LAVIGNE

J’exerce la fonction de consultant en management de projet et souhaite faire reconnaitre mon expertise en passant des certifications professionnelles tel Prince2 et PMP pour intervenir sur des projets complexes à l'international.



Le développement durable fait part de mes valeurs. Je me suis formé et ai exercé dans ce domaine en travaillant sur des projets de construction incorporant des principes d'éco-construction ou cherchant des certifications HQE, LEED. J’ai réalisé une thèse professionnelle sur les leviers de mise en œuvre du Lean Construction en France.



Après ces premières expériences, ma curiosité m’a poussé à voyager, à m’intégrer dans de nouvelles cultures, à voir la beauté de notre monde.



C'est dans le désert minier du Pilbara en Australie que j'ai eu le déclic. L'envie de comprendre les grands leviers de notre monde telles les grandes industries afin de les intégrer et de jouer un rôle en tant qu'acteur du changement.



« Pour progresser, il ne suffit pas de vouloir agir. Il faut d’abord savoir dans quel sens agir », Gustave le Bon. Je me suis donc spécialisé en Management de projet via une double formation Franco-Anglaise avec pour but d’intervenir sur des projets complexes appliqués à un contexte international.



J’aiguise aujourd’hui mes compétences dans le secteur de l’innovation dans l’automobile.



Je mets à contribution mon esprit critique et d’entrepreneur afin d’apporter une valeur ajoutée à mon action et d’augmenter les compétences de mon entreprise. Je participe ainsi volontiers sur les sujets d’actualités que sont la place du BIM dans le management de projet de construction, le Lean Manufacturing et le Lean Construction.



Je continue par ailleurs à améliorer mes compétences. Actuellement, je m’intéresse aux méthodes agiles de management de projet ainsi qu’à l’IT. Comme le disait Picasso : « L’action est la première marche vers le succès. »



Mon prochain défi : intégrer une équipe projet à l’étranger ou dans un contexte international.



Mes compétences :

Simulation thermique dynamique

RT 2012

Iso 14001

OFFICE 2007

SIG

Internet

Responsable

Autocad

Environnement

Développement durable

Gestion de projet

Construction durable

Construction

Gestion de projets internationaux

Gestion du risque

PRINCE 2