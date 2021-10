Xavier RENAULT

Après 5 années passées dans le domaine du consulting pour le secteur de la plasturgie, j'ai intégré en 2006 la société Moldflow (www.moldflow.com), leader mondial dans le domaine de la simulation d'injection, Ce poste d'ingénieur application, très orienté avant-vente, m'a permis de travailler pour de nombreuses sociétés qui font appel, de près ou de loin, à la plasturgie (Donneurs d'ordres rangs 1 et 2, transformateurs, moulistes, fabricants de matières plastiques, etc...).

Depuis Juillet 2012, je travaille désormais pour la société INCOE International (www.incoe.com), pionnier dans la conception, le développement et la fabrication de systèmes d'injection thermoplastique par canaux chauds.

Reconnu par son savoir faire et la qualité de ses produits, INCOE est aujourd'hui en forte croissance sur ses domaines d'expertise, gràce à des produits sans cesse innovants et répondant aux critères de qualité de plus en plus exigeants de ses clients.

Ma fonction consiste à accompagner d'un point de vue technique et commercial un portefeuille de clients, acteurs majeurs du secteur de la plasturgie (i.e. : moulistes, transformateurs, donneurs d'ordres, équimentiers automobiles rangs 1 et 2).



Pour toute information complémentaire, je suis joignable au 06.08.21.04.80



Mes compétences :

Moldflow

Chargé de projets

Solidworks

Rhéologie

Calcul de structure

Fea

Cao

Plasturgie

Catia

Conception