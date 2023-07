Xavier VIGNAL

12 ans d'expérience au sein de la F.F.F.



- Planification/Coordination d'événements (détections/stages nationaux/tournois scolaires/séminaires)



- Communication des actions pilotées



- Conseil, accompagnement et développement des structures de formation (Clubs, SSS, Pôles Espoirs)



- Intervenant sur des Formations de Cadres



- Mise en place d'outils de suivi/rapports statistiques sur l'efficacité des structures de formation



- Gestion administrative et financière (> 1M€)



- Référent administratif à la Commission Fédérale du Football en Milieu Scolaire et Universitaire



A l'écoute du marché pour un nouveau challenge !