Yahn CHAPELON

De nombreuses années d’expérience au sein de clients disposant de plusieurs sites à l’étranger ainsi que de clients VIP anglophones m’ont permis d’aiguiser un sens aigu du service client et de développer différents domaines d’expertise me permettant d’être à l’aise en toutes circonstances. Mon esprit d’initiative et mon autonomie m’aident à anticiper les problématiques client et à leur fournir une réponse appropriée dans les délais impartis.



Mes compétences :

active directory

nouvelles technologies

osx

android

ios

exchange

windows

Blackberry

Macos