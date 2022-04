Yahn MANGEMATIN

Expert consultant et formateur en management des organisations, management de proximité, stratégie, accompagnement de projets, audits organisationnels, management de la santé

en savoir davantage :

http://www.yzconsulting-formation.com/

DIRECTEUR ASSOCIE YZ Consulting et Formation, bureaux et centre formation à Ars sur Moselle

DOCTEUR GSI INPL, Maître de Conférences des Universités et Doyen Honoraire Faculté de Droit et Economie





 Expert Conseiller scientifique en Management - (Paris, Metz, Luxembourg, Québec)

 Professeur invité à l’Ecole Supérieure des Affaires de Beyrouth (Liban) en partenariat avec HEC et ESCP Paris - Management de l’Hôpital et de la Santé (ESA Master) – formation en management auprès des Directeurs d’Hôpitaux et cadres au Liban

 Professeur Associé en Stratégie et Management à la Faculté de Droit, d’Economie et de Finances de l’Université du Luxembourg

 Professeur invité à l’Université d’Etat de Tioumen (Sibérie – Russie)

 Chargé de cours à l’Université Catholique de l’Ouest (1989-2012)

 Chargé de cours en Masters d’Economie, Management, Management des Organisations Sanitaires et sociales, IAE, Economie de la Santé, Economie sociale, Expertise culturelle et méthodologue CNFPT





Mes compétences :

Audit organisationnel

Management

Accompagnement au changement