Expérimenté dans le domaine de la distribution spécialisée à différents postes à responsabilité dans diverses enseignes, je souhaite intégrer un projet d’entreprise sur le long terme. Précédemment directeur de magasin et responsable des ventes chez Darty sur le nouveau créneau de développement de l’enseigne, la cuisine, j’ai participé au déploiement du concept.

D’autre part, j’ai occupé le poste de contrôleur de gestion dans une centrale d'achat ce qui m’a permis d’enrichir mon champ de compétences à la suite de mon cursus de directeur de magasin, responsable exploitation et chef de département. Motivé par un poste alliant travail collectif, analyse opérationnelle et gestion de personnel, je suis prêt à relever un nouveau défi.

Enseigne renommée ou pas, c'est avant tout les ambitions d’entreprise et la volonté d’expansion qui m’attirent. En effet, au-delà du poste, c'est votre projet d'entreprise qui accentuera ma motivation.



Passionné de sport, je pratique régulièrement la course à pied et la randonnée et occasionnellement le squash et le vélo.



J'apprécie le trekking ainsi que la randonnée et après quelques destinations, je vous conseille vivement la Jordanie, pays de merveilles naturelles et un peuple accueillant...Dernier défi en date : le Népal...Magnifique 5440m d'altitude



Mes compétences :

Distribution

Management

Marketing