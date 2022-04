Yahya BERKANI

KELEY est un groupe spécialisé dans la création et la gestion de projets digitaux. Chez KELEY, nous conjuguons la force de 5 métiers qui nous permettent de gérer des projets digitaux de A à Z et d'avoir une vision à 360 degrés de l'univers du digital.

Spécialiste en innovation et rentabilité, de nombreuses start-up et sociétés du CAC 40 font confiance à notre agilité et notre expertise reconnues !

Nous accompagnons nos clients à chaque étape de leurs projets (étude de marché, définition de la stratégie digitale, UX, développement de plateformes web et mobiles, web design, Data...)

KELEY Live est la branche opérationnelle de cet écosystème :

Venez rencontrer nos experts sur les technologies les plus complexes (Ruby on Rails, Symfony, Node.Js, Angular.Js, R, Talend…) !

Nous développons une nouvelle activité dédiée à l'accompagnement de nos « prestataires indépendants » (mise en relation commerciale, coaching et placement). Ces spécialistes avec qui nous travaillons (et que nous testons) sont de véritables EXPERTS du Digital !



Site : http://www.keley-live.com



Contact : yberkani@keley-live.com



