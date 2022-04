Yahyaoui SALAH

1. la production de Simprex, un pré-imprégné révolutionnaire pour l’industrie des composites en tant

que matière première sous forme de produit semi-fini. pour lequel nous avons des Brevets canadien, américaine et européenne, et obtenu plusieurs prix au canada

2. L’exploitation du Pre-impregnėe SIMPREX pour La fabrication de pièces en matériaux composites pour l'aéronautique, l’industrie de transport (pièces d’autos, trains, motos, bicyclettes, etc...) des équipements médicaux (centrifugeuses, table d’opérations, etc...), pour l’industrie marine (Bateau, canoë, Seadoo, etc...), et des articles de sport ( casques, skateboard, bicyclette ...) et l’industrie aérospatiale, aéronautique, automobile, marine, militaire, etc...



Mes compétences :

Expertise en pré impregnėe

Expert gestion de Projet.