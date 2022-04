Chercheur scientifique valorisé et dévoué avec expertises prouvées en écologie, géographie, biodiversité, changement climatique, terres arides et traitement de bases de données.



À travers mes 11 années de carrières, j'ai rempli des postes tels que Coordinateur Scientifique, Consultant, Secrétaire de Conseil d'Administration et Enquêteur Salarial.



Maîtrisant diverses méthodes et techniques expérimentales, j'ai aussi accomplis plusieurs cours de développement personnel et me suis distingué lors de l'obtention de mon Master en Sciences Géographiques.



Recourant à mon expérience et ma formation, je suis apte à développer, réaliser, et analyser de la recherche, accomplir des projets, et servir en tant que consultant environnemental.



Je suis à votre disposition pour parcourir mon CV ou d'autre renseignements. Prenez contact dés aujourd'hui!



Mes compétences :

Ecologie

Géographie

Climatologie

Biodiversité

Cartographie SIG

Cartographie

Systèmes d'Information géographique (SIG)

Télédétection

GPS

Levé de terrain

Modélisation numérique

Analyse spatiale

Modélisation spatiale

Développement durable

Coopération internationale

Pédologie

Agriculture durable

Sciences du désert

Hydrologie

Hydrométrie

Conservation

Eau et assainissement

Bassin de drainage

Recherche scientifique

Agroforesterie

MATLAB

R

Risques naturels

Packet de logiciels ViSea (d'AQUAVISION)