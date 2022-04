Yakou YAGO

Je suis actuellement fondateur et directeur de l'entreprise AGENCE YIDA fournisseur de biens et services.Auparavant,j'ai occupé de 2003 à 2007 le poste de directeur juridique d'une entreprise de Bâtiment et de Commerce.J'ai pu assumer cette fonction parce que j' ai fait des études en droit des affaires à l'Université de Ouagadougou.Par ailleurs, j'ai quelques notions de journalisme pour avoir été pigiste dans un bimensuel d'informations économiques et financières de 2000 à 2002.Mais comme j'ai toujours voulu m'nstaller à mon propre compte, j'ai donc créé la structure AGENCE YIDA qui participe aux appels d'offres publics relatifs aux matériels informatiques, aux télécommunications, aux biens de consommation,aux fournitures de bureau , aux produits d'entretien, etc. AGENCE YIDA en tant que PME ambitionne de grandir,et pour cela, nous avons besoin de partenaires financiers et de fournisseurs pour nous aider dans la realisation de nos objectifs. Fort de ma formation de juriste en droit des affaires et de mon expérience dans les marchés publics, j'ai ouvert depuis septembre 2018, une division Conseil et Assistance qui intervient dans le Contentieux des Marchés Publics, le Montage de dossiers d'appel d'offres, le Montage d'offres de soumission et la Formation



